Воронежские врачи спасли мужчину с тромбом в сонной артерии

В апреле в первично-сосудистое отделение Борисоглебской районной больницы был доставлен 66-летний мужчина, который потерял способность говорить и поднимать правые руку и ногу. В ходе экстренного обследования с использованием компьютерной томографии головного мозга врачи обнаружили тромбообразование. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального управления здравоохранения 19 мая.
Для лечения пациента была осуществлена тромболитическая терапия с применением специального препарата, который способствует разрушению тромба в сосуде. После этого его перенаправили в отделение рентгенохирургических методик диагностики и лечения, где выполнена операция по двойной тромбаспирации, в ходе которой тромб был вакуумным способом удален.
После восстановления проходимости сосуда значительно усилился кровоток в капиллярах, что привело к образованию кровоизлияния в мозговые ткани. Неврологи применили специальную методику для устранения возникших осложнений. Операция по удалению тромба из средней трети левой внутренней сонной артерии оказалась успешной — пациент начал реагировать на вопросы врачей и двигать рукой уже на операционном столе.
На девятый день после операции мужчину выписали из стационара для продолжения реабилитации, которая включает в себя увеличение двигательной активности, занятия с логопедом и тренировки на тренажерах.