Воронежские врачи спасли мужчину с тромбом в сонной артерии

Для лечения пациента была осуществлена тромболитическая терапия с применением специального препарата, который способствует разрушению тромба в сосуде. После этого его перенаправили в отделение рентгенохирургических методик диагностики и лечения, где выполнена операция по двойной тромбаспирации, в ходе которой тромб был вакуумным способом удален.