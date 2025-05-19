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В Калининграде заложили «Сиреневый сад Победы»

В рамках акции были высажены 10 кустов сирени.

Источник: минприроды Калининградской области

В Калининграде в парке Победы в рамках российско-белорусского проекта «Великая Победа: одна на всех!» заложили «Сиреневый сад Победы». Об этом сообщает региональное минприроды.

В рамках акции были высажены 10 кустов сирени, включая пять селекционных сортов, привезенных из Гродненской области. Саженцы носят символичные названия военной тематики: «Великая Победа», «Защитникам Бреста», «Валентина Гризодубова», «Память о Колесникове», «Севастопольский вальс», сообщил глава городского округа Олег Аминов.

«“Сиреневый сад Победы” — это дань памяти героям, отстоявшим свободу нашей Родины и символ дружбы братских народов, объединенных общей Победой», — добавляет ведомство.