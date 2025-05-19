Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (1962−1987 — ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни», — говорится в сообщении.
Как уточнили в театре, Владимиров — один из представителей «золотого века» Большого театра — сильный, мощный, темпераментный танцовщик, обладавший выдающимся прыжком, спортивным трюковым стилем танца и ярким драматическим талантом.
В пресс-службе отметили, что о дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно.
С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.