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Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в 83 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

«Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (1962−1987 — ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни», — говорится в сообщении.

Как уточнили в театре, Владимиров — один из представителей «золотого века» Большого театра — сильный, мощный, темпераментный танцовщик, обладавший выдающимся прыжком, спортивным трюковым стилем танца и ярким драматическим талантом.

В пресс-службе отметили, что о дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно.

С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.