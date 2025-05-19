В Омске возбуждено уголовное дело против главного ветеринара агропредприятия

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача. Он работал в одном из крупных агропредприятий. Мужчина подозревается в получении коммерческого подкупа за содействие в заключении договоров на поставку ветеринарных препаратов.