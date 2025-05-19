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В Омске возбуждено уголовное дело против главного ветеринара агропредприятия

Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача. Он работал в одном из крупных агропредприятий. Мужчина подозревается в получении коммерческого подкупа за содействие в заключении договоров на поставку ветеринарных препаратов.

По данным следствия, подозреваемый получил от представителя коммерческой организации более 107 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения. Взамен он должен был обеспечить заключение выгодных контрактов на приобретение ветеринарных фармакологических препаратов.

Преступная схема была выявлена в результате совместной операции сотрудников Следственного комитета и УВД по Омской области.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что заместитель директора Омского филиала «Почты России» обвиняется в получении взятки.