В Иркутске на станции Батарейной уложили слой высокопрочного бетона

Работы идут по графику. Подрядчикам удалось эффективно использовать три технологических окна для демонтажа опалубки в зоне контактной сети. После набора бетоном прочности, нанесут гидроизоляцию. Также идёт подготовка поверхностей под покраску и завершаются работы по возведению подпорной стенки из габионов. Отметим, что работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».