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В Иркутске на станции Батарейной уложили слой высокопрочного бетона

Также завершено расширение тротуара, полностью обустроена переходная часть у первой опоры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске во время еженедельного оперативного совещания под руководством вице-мэра Сергея Кладова были рассмотрены промежуточные результаты ремонтных работ на путепроводе станции Батарейной. Об этом сообщили в администрации города. Специалисты МУП «СЭМ» успешно завершили важный этап — укладку 100 кубометров высокопрочного бетона для выравнивающего слоя.

— Специалисты доложили, что завершили мероприятия по расширению тротуара. На первой опоре полностью обустроили переходную часть — уложили все плиты, выполнили омоноличивание и гидроизоляцию. В районе седьмой опоры подготовили основание для установки лестниц, — отметил Сергей Кладов.

Работы идут по графику. Подрядчикам удалось эффективно использовать три технологических окна для демонтажа опалубки в зоне контактной сети. После набора бетоном прочности, нанесут гидроизоляцию. Также идёт подготовка поверхностей под покраску и завершаются работы по возведению подпорной стенки из габионов. Отметим, что работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».