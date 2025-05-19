В Иркутске на станции Батарейной уложили слой высокопрочного бетона

В Иркутске во время еженедельного оперативного совещания под руководством вице-мэра Сергея Кладова были рассмотрены промежуточные результаты ремонтных работ на путепроводе станции Батарейной. Об этом сообщили в администрации города. Специалисты МУП «СЭМ» успешно завершили важный этап — укладку 100 кубометров высокопрочного бетона для выравнивающего слоя.
— Специалисты доложили, что завершили мероприятия по расширению тротуара. На первой опоре полностью обустроили переходную часть — уложили все плиты, выполнили омоноличивание и гидроизоляцию. В районе седьмой опоры подготовили основание для установки лестниц, — отметил Сергей Кладов.
Работы идут по графику. Подрядчикам удалось эффективно использовать три технологических окна для демонтажа опалубки в зоне контактной сети. После набора бетоном прочности, нанесут гидроизоляцию. Также идёт подготовка поверхностей под покраску и завершаются работы по возведению подпорной стенки из габионов. Отметим, что работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».