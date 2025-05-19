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Мэр Красноярска показал концепцию благоустройства острова Отдыха

Территорию от Коммунального моста в сторону Белых рос планируют благоустроить к 2028 году.

Мэр Красноярска Владислав Логинов в личном телеграм-канале показал концепцию благоустройства западной части острова Отдыха. Предварительный проект составили на основе мнений горожан.

Территорию от Коммунального моста в сторону Белых рос планируют благоустроить к 2028 году. По замыслу архитекторов, там должны появиться места для прогулок всей семьей, спортивные площадки и объекты инфраструктуры.

— Возможность их реализации детально проработают в проектно-сметной документации, вскоре приступим к ее подготовке, — добавил глава города.

Также на острове могут появиться скейт-площадка и дерт-парк.

Ранее мы писали, что на подготовку к юбилею города потратят девять миллиардов рублей. На эти деньги обновят парк общественного транспорта, отреставрируют ряд объектов культурного наследия, благоустроят улицы, скверы и так далее.