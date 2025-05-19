В Ростовской области определились лидеры голосования за объекты благоустройства

В Ростовской области продолжается голосование за общественные пространства, требующие капитального обновления. К этому моменту лидируют объекты благоустройства в Ростове-на-Дону, Белокалитвинском и Азовском районах. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
Первое место сейчас занимает территория на улице Металлургов в Белой Калитве, ее просят привести в порядок более 12 тысяч участников голосования. Если проект победит по итогам отбора, на улице уложат тротуар и сделают озеленение. Также планируют завезти лавочки, обновить освещение и смонтировать видеонаблюдение.
На втором месте оказалась территория на проспекте Маршала Жукова в Ростове-на-Дону. Идею обновления объекта поддержали уже около 11 тысяч жителей города. В рамках проекта хотят создать зоны для отдыха с пешеходными дорожками, лавочками и озеленением.
Третьей стала центральная площадь в селе Самарском Азовского района. Около 10 тысяч человек отдали свои голоса за создание пространства для культурных и праздничных мероприятий. На участке планируют возвести сцену, установить скамейки, подключить современное освещение и обновить тротуарное покрытие.
Напомним, Ростовская область присоединилась к всероссийскому онлайн-голосованию по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Всего на голосование вынесли 132 объекта в 55 территориях Дона. Поддержать один из проектов в своем районе можно до 12 июня. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, включат в перечень территорий для благоустройства в последующие годы.
К участию приглашают всех желающих старше 14 лет. Голоса принимают на платформе za.gorodsreda.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в МФЦ.
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