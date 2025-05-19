В Ростовской области определились лидеры голосования за объекты благоустройства

Первое место сейчас занимает территория на улице Металлургов в Белой Калитве, ее просят привести в порядок более 12 тысяч участников голосования. Если проект победит по итогам отбора, на улице уложат тротуар и сделают озеленение. Также планируют завезти лавочки, обновить освещение и смонтировать видеонаблюдение.