В Перми состоится принесение ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского

По благословению предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла с 3 по 4 июня состоится принесение ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и Всероссийского, в Пермь. Торжественная встреча святыни состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми в 10.00. Молебен перед святыней совершит глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
Поклониться святыне можно будет в течение двух дней. Ковчег с мощами будет пребывать в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми (ул. Монастырская, 95).
Принесение святыни в регионы России и Беларусь охватывает 90 крупных городов и завершится 9 октября 2025 года.
Тихон стал одиннадцатым патриархом, избранным на Поместном соборе Православной российской церкви 1917−1918 годов. После трех туров голосования Собор избрал кандидатами на первосвятительский престол трех архиереев, в том числе митрополита Московского Тихона. Патриарха предстояло выбрать жребием, и он пал на митрополита Тихона.
Интронизация была совершена 21 ноября в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Оставаясь на патриаршем престоле до самой своей кончины 7 апреля 1925 года, святейший патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям.
По инициативе святителя Тихона было установлено совершать празднество Всем Святым, в земле Российской просиявшим, а сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской возглавляет сам святитель Тихон.
Митрополит Сергий (Страгородский), впоследствии патриарх, сказал о нем так: «Он один безбоязненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы».
1 ноября 1981 года решением Архиерейского Собора Русской православной церкви за границей патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомученников и исповедников Российских. 9 октября 1989 года, в год 400-летия установления патриаршества в России, святитель Тихон был прославлен Архиерейским Собором Русской православной церкви.
В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар; при восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году. 22 февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей патриарха Тихона. В настоящее время они покоятся в Большом соборе Донского монастыря г. Москвы.
Память святителя совершается: 26 сентября / 9 октября (день прославления); 5 / 18 октября (Собор Московских святителей); 5 / 18 ноября (избрание на патриарший престол); 28 января / 7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Российских), если это воскресный день, если нет — то в ближайшее воскресенье к 7 февраля; 9 / 22 февраля (день обретения святых мощей); 25 марта / 7 апреля (день прославления).
Принесение мощей святейшего патриарха Тихона даст возможность многим жителям России и Белоруссии усилить к нему свои молитвы.
Организатором принесения ковчега с мощами святителя Тихона по благословению святейшего патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда «Царьград».