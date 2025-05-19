В Перми состоится принесение ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского

В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар; при восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году. 22 февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей патриарха Тихона. В настоящее время они покоятся в Большом соборе Донского монастыря г. Москвы.