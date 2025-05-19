С 21 мая в школах Башкирии стартует экзаменационная кампания 2025 года

Всего, по его словам, в текущем году в ЕГЭ планируют принять участие почти 17 тысяч человек, почти на 1400 человек больше, чем годом ранее. Для прохождения испытаний подготовлено 164 пункта проведения экзаменов. Испытания начнутся уже 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии.
На ОГЭ зарегистрировано 51 812 девятиклассников. Для них экзамены пройдут в 434 пунктах. Первые из них, по иностранному языку, запланированы на
Министр добавил, что наиболее популярные предметы у участников ЕГЭ: профильная математика — 55,2%, обществознание — 34,7%, информатика — 26,7%.
Самым массовым и популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов (ОГЭ) третий год становится информатика (55,8%), 47,7% ребят выбрали географию, обществознание стало третьим предметом по выбору (36,13%).
Как и в прошлом году, выпускникам 11-х классов будет предоставлена возможность пересдачи ЕГЭ по одному учебному предмету 3 или 4 июля. Это новшество было введено в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина и получило широкий положительный отклик, 72,5% от общего количества пересдавших улучшили свои результаты. Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи.