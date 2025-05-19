С 21 мая в школах Башкирии стартует экзаменационная кампания 2025 года

Всего, по его словам, в текущем году в ЕГЭ планируют принять участие почти 17 тысяч человек, почти на 1400 человек больше, чем годом ранее. Для прохождения испытаний подготовлено 164 пункта проведения экзаменов. Испытания начнутся уже 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии.