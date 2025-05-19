Адвокат обжалует приговор соучастнице кражи у Митволя 112 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 19 мая — РИА Новости. Потерпевшая сторона не согласна с решением Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении жительницы Ярославской области, приговорённой к 5 годам колонии за кражу 112 миллионов рублей у экс-замруководителя Росприроднадзора Красноярского края Олега Митволя, заявил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.
Ранее прокуратура Красноярского каря сообщила, что в 2022 году группа лиц, среди которых был сын осужденной, изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность от имени находящегося в СИЗО Митволя, предоставляющую полномочия 67-летней арбитражной управляющей распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей.
В понедельник жительницу Ярославской области осудили на 5 лет колонии общего режима. Уточняется, что женщина отрицала свою причастность к преступлению. В отношении ее соучастников, включая сына, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы. Суд признал пенсионерку виновной в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Потерпевшая сторона не согласна с вынесенным решением Железнодорожного районного суда Красноярска в отношении Елены Магомедселимовой в части наказания и необъективного рассмотрения. Суд отверг утверждения о том, что осужденная и подельники также совершили отмывание денежных средств, похищенных у Митволя, переведя их в криптовалюту. Обвинение и суд также уклонились от оценки действий других фигурантов уголовного дела, помимо тех, которые убыли в зону СВО», — сказал Шолохов.
Адвокат счел несоразмерным преступлениям 5-летний срок при частичном признании вины Магомедселимовой. «Потерпевший с таким подходом назначения наказания не согласен и считает несправедливым. В ближайшее время будет подготовлена и направлена апелляционная жалоба в Красноярский краевой суд», — уточнил собеседник.
Олег Митволь был осужден в сентябре 2023 года к 4,5 годам колонии общего режима за хищения при строительстве метро в Красноярске. Суд взыскал с него в пользу Росжелдора 741 миллион рублей, еще более 200 миллионов было взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день — Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.