Адвокат обжалует приговор соучастнице кражи у Митволя 112 миллионов рублей

Ранее прокуратура Красноярского каря сообщила, что в 2022 году группа лиц, среди которых был сын осужденной, изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность от имени находящегося в СИЗО Митволя, предоставляющую полномочия 67-летней арбитражной управляющей распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей.