Чиновник уфимской администрации ушел добровольцем на СВО

По его словам, такой шаг сотрудника стал полной неожиданностью для всего коллектива. На своей странице в социальных сетях глава района выразил поддержку добровольцу, отметив, что в сложный для государства период уфимец посчитал своим гражданским долгом встать на защиту страны.