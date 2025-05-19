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Чиновник уфимской администрации ушел добровольцем на СВО

В Уфе сотрудник районной администрации ушел на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник администрации Орджоникидзевского района Уфы добровольно отправился на специальную военную операцию. Мужчина, проработавший в управлении свыше двух лет и заслуживший репутацию высококвалифицированного специалиста, принял решение заключить контракт с военным ведомством. О решении чиновника сообщил руководитель района Рустем Хамитов.

По его словам, такой шаг сотрудника стал полной неожиданностью для всего коллектива. На своей странице в социальных сетях глава района выразил поддержку добровольцу, отметив, что в сложный для государства период уфимец посчитал своим гражданским долгом встать на защиту страны.

— Этот поступок вызывает уважение и восхищение. Желаю ему удачи в службе, — написал Хамитов.

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