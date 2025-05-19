В Самаре дольщики взыскали свыше 11,6 млн руб. компенсации с «Эл-Гранд» в суде

Ленинский районный суд Самары рассмотрел иск женщины по имени Лилия А. к Министерству строительства и публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Истец пояснила, что её семья много лет назад заплатила деньги за покупку квартиры, но до сих пор ни квартира, ни компенсация ей не предоставлены.
Семья Лилии заключила договор участия в долевом строительстве с фирмой ЗАО ПФСК «Эл-Гранд», покупая жилплощадь размером почти 94 квадратных метра.
Деньги были внесены в полном объёме, однако строительная компания так и не возвела дом. Позже Арбитражный суд признал компанию «Эл-Гранд» банкротом, назначив конкурсного управляющего.
Жилище планировалось построить на пересечении улиц Ленинская, Маяковского, братьев Коростелёвых и Чкалова, но разрешение на строительство фирма так и не получила.
Затем обязанности застройщика перешла к другому юридическому лицу — Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.
Позднее Фонд принял решение, что завершение строительства, начатого «Эл-Гранд» нерентабельно, предложив гражданам компенсировать денежные вложения взамен квартир.
Лилия обратилась в Фонд с требованием выплатить денежную компенсацию, но так ничего и не получила.
Суд постановил взыскать с Фонда «Развитие территорий»: возмещение ущерба в размере свыше 11,6 миллиона рублей, дополнительные выплаты процентов за просрочку платежей, судебные издержки в виде расходов на экспертизу и госпошлину. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
Стоит отметить, что скандалы вокруг обманутых дольщиков «Эл-Гранда» возникали неоднократно. Ранее директор фирмы Владимир Матвеев был осуждён за преступления, связанные с нарушениями закона в сфере долевого строительства.
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