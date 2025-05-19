В Железногорске-Илимском участник СВО завершает обучение в колледже

После длительного лечения и реабилитации молодой человек вернулся к учебе по индивидуальному графику. Помимо освоения профессии, Павел активно занимается общественной деятельностью: тренируется в смешанных единоборствах, где уже добился успехов на турнирах для бойцов СВО, работает с подростками, привлекая их к занятиям спортом, участвует в волонтерских проектах.