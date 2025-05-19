Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске-Илимском участник СВО завершает обучение в колледже

Он проходит обучение по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) наплавки».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Защитник Отечества проходит обучение по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) наплавки». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Павел Сколозубов, получивший боевое ранение во время специальной военной операции, готовится к защите диплома в Железногорском-Илимском колледже по профессии сварщика. Его история — пример мужества и стойкости.

— После начала СВО был мобилизован старший брат Павла, выпускник этого же колледжа Вячеслав Сколозубов. Вслед за братом добровольцами отправились на СВО Павел и его отец Александр Сколозубов, который один, без матери, вырастил пятерых детей, — поделились в правительстве.

После длительного лечения и реабилитации молодой человек вернулся к учебе по индивидуальному графику. Помимо освоения профессии, Павел активно занимается общественной деятельностью: тренируется в смешанных единоборствах, где уже добился успехов на турнирах для бойцов СВО, работает с подростками, привлекая их к занятиям спортом, участвует в волонтерских проектах.

За проявленное мужество Павел награжден медалями «За доблесть», «Участнику специальной военной операции» и медалью Суворова. В этом году его кандидатура была выдвинута на региональный конкурс «Гордость земли Иркутской» в номинации «Герой моей малой Родины».