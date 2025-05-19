Мингорисполком высказался о будущем стихийных пешеходных дорожек — протоптышей

В Мингорисполкоме рассказали о том, с какими вопросами жители Минска обращаются к властям белорусской столицы чаще всего. Соответствующей информацией поделилась, как пишет БелТА, начальник управления по работе с обращениями граждан Инна Ковалевская.
Как констатировала специалист, за четыре месяца 2025 года в Мингорисполком поступило в общей сложности 2922 обращения. На первом месте (892 обращения) — вопросы, связанные в ЖКХ, 303 обращения касались вопросов торговли, 298 — жилищной политики.
Инна Ковалевская напомнила, что 2025 год объявлен в Беларуси Годом благоустройства. Существенная доля вопросов и обращений минчан, поступающих в Мингорисполком, касается так называемых протоптышей — стихийно образовавшихся пешеходных дорожек, которые сделали сами горожане.
— Администрация ведет активную разъяснительную работу с населением, реализуются проекты по благоустройству, что дает свои результаты, — обобщила специалист.
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