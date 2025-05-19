Первая карта «темных линий» на Марсе указала на отсутствие воды в этих структурах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Международный коллектив планетологов составил при помощи системы ИИ первую полную карту «темных линий» на поверхности Марса и пришел к выводу, что эти структуры были порождены падениями астероидов или взаимодействиями ветра и пыли, а не движением воды. Об этом сообщила пресс-служба американского Брауновского университета.
«Как только мы подготовили глобальный каталог этих “темных линий”, мы сравнили ее с базами данных, включающими в себя информацию о температуре, силе ветра, уровне влажности и прочих факторах. Этот геостатический анализ показал, что сильные флуктуации температур, холмистость рельефа или высокая влажность не влияли на образование этих структур», — пояснил планетолог из Бернского университета (Швейцария) Валентин Бикель, чьи слова приводит пресс-служба Брауновского университета.
Как отмечают Бикель и другие ученые, более 10 лет назад ученые обнаружили на снимках с зонда MRO свидетельства того, что на некоторых крутых склонах на Марсе и краях кратеров присутствуют темные полосы шириной 0,5−5 м, которые появляются и разрастаются в летний период и исчезают марсианской зимой. Их открытие породило массу споров насчет того, были ли порождены эти структуры, получившие имя «темные линии» (RSL), потоками жидкой воды или не связанными с водой феноменами.
Пока планетологи не пришли к консенсусу на этот счет, что заставило Бикеля и других ученых применить технологии ИИ для поиска ответа на данный вопрос. Для этого ученые подготовили пока самый полный каталог из высококачественных снимков RSL, полученных при помощи камеры CTX на борту зонда MRO, камеры CaSSIS на борту зонда «ЭкзоМарс-TGO», а также других марсианских миссий, и разметили часть из них для обучения системы ИИ, выявляющей «темные линии».
При ее помощи ученые проанализировали около 86 тыс. фотографий Марса, на которых нейросеть обнаружила свыше 500 тыс. RSL. На основе этих данных исследователи подготовили карту «темных линий» на поверхности четвертой планеты Солнечной системы, которую планетологи сопоставили с тем, как устроен рельеф Марса, картой ветров и приповерхностных залежей воды в данных регионах планеты.
Это сравнение указало на то, что большинство «темных линий» было расположено в тех регионах Марса, где отсутствуют или не могут формироваться залежи льда или потоки жидкой воды. При этом многие из этих структур находились рядом со свежими ударными кратерами или в регионах, где часто происходят сходы пород или возникают пылевые вихри. По этой причине исследователи считают, что появление RSL связано не с движением жидкой воды, а с падениями астероидов или взаимодействиями ветра и пыли, подытожили Бикель и другие ученые.