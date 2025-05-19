Первая карта «темных линий» на Марсе указала на отсутствие воды в этих структурах

Это сравнение указало на то, что большинство «темных линий» было расположено в тех регионах Марса, где отсутствуют или не могут формироваться залежи льда или потоки жидкой воды. При этом многие из этих структур находились рядом со свежими ударными кратерами или в регионах, где часто происходят сходы пород или возникают пылевые вихри. По этой причине исследователи считают, что появление RSL связано не с движением жидкой воды, а с падениями астероидов или взаимодействиями ветра и пыли, подытожили Бикель и другие ученые.