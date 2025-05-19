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В школы и сады Северо-Байкальского района часть продуктов возили без документов

Кроме того, в поселке Ангоя в учреждения поставляли говяжью печень со слишком длинным сроком годности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В школы и детские сады Северо-Байкальского района Бурятии некоторая продукция поступала без ветеринарных документов. Именно они подтверждают безопасность еды. Как сообщили КП-Иркутск в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии, нарушение ветеринарных норм установлено в четырёх учебных заведениях.

— Кроме того, выявлены грубые нарушения технического регламента. Поставщик продукции в январе-апреле текущего года доставлял в детский сад и школу поселка Ангоя замороженную говяжью печень аргентинского производства, которая имеет полуторогодовалый и двухлетний срок годности, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Между тем, для питания дошкольников и учеников не допускается использовать продукты со сроками годности более полугода. Специалисты передали информацию в Роспотребнадзор, а за нарушения, которые допустил поставщик, объявлены предостережения.