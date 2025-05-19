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В Ялте 1 июня начнёт работу временный продуктовый рынок

Сенатор Совета Федерации от исполнительной власти Крыма, Герой России Юрий Нимченко и глава администрации Ялты Янина Павленко провели мониторинг работ на временном продуктовом рынке в районе автовокзала.

Вместе с сенатором Российской Федерации от исполнительной власти Крыма, Героем России Юрием Нимченко проехали по городу — обсудили ряд вопросов, в частности — готовность временного рынка у автовокзала. Его открытие состоится 1 июня и переносов быть не должно. Вместе с тем, фиксируем отставания по некоторым видам работ — поручила усилиться и ускориться, — по итогам обхода сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что основной рынок также закроется 1 июня — пока предприниматели на местах, приступить к реконструкции невозможно.

Попасть на временный рынок можно будет с трёх сторон: с Киевской (ост. «5 квартал»), с Московской (по мостику через реку) и дополнительно собственник рынка намерен оборудовать лестницу от нижней платформы автовокзала. Здесь же, в скверике, сотрудники департамента мунконтроля проверят законность нахождения объекта общественного питания, — подчеркнула Янина Павленко.

В этот же день глава администрации Ялты и сенатор Совета Федерации побывали на пока ещё работающем Центральном рынке, реконструкция которого продлится два года. Она также напомнила, что новый рынок будет полностью крытым, современным, и с парковкой на кровле, предприниматели и реализаторы к временному переезду относятся с пониманием и уже готовятся к нему.