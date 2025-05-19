В Ялте 1 июня начнёт работу временный продуктовый рынок

В этот же день глава администрации Ялты и сенатор Совета Федерации побывали на пока ещё работающем Центральном рынке, реконструкция которого продлится два года. Она также напомнила, что новый рынок будет полностью крытым, современным, и с парковкой на кровле, предприниматели и реализаторы к временному переезду относятся с пониманием и уже готовятся к нему.