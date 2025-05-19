Татарстанцам выплатят июньские зарплаты досрочно

В связи с предстоящими длинными выходными в июне некоторые жители Татарстана получат зарплату раньше обычного срока. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.
Первая часть выплат будет перечислена 5 июня тем, кто обычно получает зарплату с 6 по 8 июня — в дни празднования Курбан-байрама. Вторая волна досрочных выплат пройдет 11 июня для работников с зарплатными датами с 12 по 15 июня, когда отмечается День России.
Такое решение принято в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, который обязывает работодателей выплачивать зарплату перед нерабочими праздничными днями. Всего в июне татарстанцев ждут два продолжительных выходных периода.
Ранее татарстанцев предупредили, что в мае им заплатят маленький аванс.