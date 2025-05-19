Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейс Алматы-Ашхабад планируют возобновить

Авиарейс Алматы-Ашхабад планируют возобновить, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Источник: Министерство транспорта РК

«Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев провели двустороннее совещание по вопросам транспортно-логистического сотрудничества. Так, в сфере гражданской авиации главы транспортных ведомств намерены возобновить авиарейс Алматы-Ашхабад. Туркменская сторона прорабатывает вопрос возобновления авиарейса уже в этом году, что поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами», — говорится в сообщении.

В сфере автодорожной отрасли ожидается совместная работа по развитию коридора Север-Юг. Таким образом, в Мангистауской области дорожники в этом месяце приступят к ремонту дороги от города Жанаозена до границы Туркменистана через Кендерли. Порядка 200 километров дороги переведут с четвертой на третью категорию с двухполосным движением. Во время ремонта специалисты усилят конструкцию дорожной одежды и полностью обновят покрытие.

В сфере автомобильного транспорта и международных перевозок стороны договорились оцифровать весь процесс обмена иностранными бланками разрешений (ИБР). Это позволит значительно увеличить транзит между странами и ускорить транспортировку грузов.

Стороны подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению и расширению двустороннего партнерства в транспортной сфере.