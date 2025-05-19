Авиарейс Алматы-Ашхабад планируют возобновить

В сфере автодорожной отрасли ожидается совместная работа по развитию коридора Север-Юг. Таким образом, в Мангистауской области дорожники в этом месяце приступят к ремонту дороги от города Жанаозена до границы Туркменистана через Кендерли. Порядка 200 километров дороги переведут с четвертой на третью категорию с двухполосным движением. Во время ремонта специалисты усилят конструкцию дорожной одежды и полностью обновят покрытие.