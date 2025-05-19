Авиарейс Алматы-Ашхабад планируют возобновить

«Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев провели двустороннее совещание по вопросам транспортно-логистического сотрудничества. Так, в сфере гражданской авиации главы транспортных ведомств намерены возобновить авиарейс Алматы-Ашхабад. Туркменская сторона прорабатывает вопрос возобновления авиарейса уже в этом году, что поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами», — говорится в сообщении.
В сфере автодорожной отрасли ожидается совместная работа по развитию коридора Север-Юг. Таким образом, в Мангистауской области дорожники в этом месяце приступят к ремонту дороги от города Жанаозена до границы Туркменистана через Кендерли. Порядка 200 километров дороги переведут с четвертой на третью категорию с двухполосным движением. Во время ремонта специалисты усилят конструкцию дорожной одежды и полностью обновят покрытие.
В сфере автомобильного транспорта и международных перевозок стороны договорились оцифровать весь процесс обмена иностранными бланками разрешений (ИБР). Это позволит значительно увеличить транзит между странами и ускорить транспортировку грузов.
Стороны подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению и расширению двустороннего партнерства в транспортной сфере.