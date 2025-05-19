Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

VK Fest объявил список инфлюенсеров и ведущего фестиваля в Челябинске

Блогер Дима Масленников станет ведущим VK Fest в Челябинске.

Источник: Дмитрий Масленников — ВКонтакте

Ведущим VK Fest в Челябинске 14 июня станет блогер Дима Масленников. Также он вошел в число резидентов зоны инфлюенсеров фестиваля. Помимо него ее участниками станут Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), Аслан Шукаша, Милана Хаметова и Вадим Спириденков. Об этом сообщает дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

VK Fest в Челябинске будет проходить на площадке у Торгового центра. Список музыкантов, которые выступят на фестивальной сцене, также уже известен — челябинцев порадуют Баста, Три дня дождя, «Комната культуры», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева и «Триагрутрика».