VK Fest объявил список инфлюенсеров и ведущего фестиваля в Челябинске

Ведущим VK Fest в Челябинске 14 июня станет блогер Дима Масленников. Также он вошел в число резидентов зоны инфлюенсеров фестиваля. Помимо него ее участниками станут Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), Аслан Шукаша, Милана Хаметова и Вадим Спириденков. Об этом сообщает дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.