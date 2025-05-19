VK Fest объявил список инфлюенсеров и ведущего фестиваля в Челябинске

Ведущим VK Fest в Челябинске 14 июня станет блогер Дима Масленников. Также он вошел в число резидентов зоны инфлюенсеров фестиваля. Помимо него ее участниками станут Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), Аслан Шукаша, Милана Хаметова и Вадим Спириденков. Об этом сообщает дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.
VK Fest в Челябинске будет проходить на площадке у Торгового центра. Список музыкантов, которые выступят на фестивальной сцене, также уже известен — челябинцев порадуют Баста, Три дня дождя, «Комната культуры», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева и «Триагрутрика».