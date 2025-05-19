Суд продлил домашний арест экс-замминистра транспорта Чалику

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до конца июля срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Продлен срок домашнего ареста до 24 июля 2025 года», — сказал собеседник агентства.
Меру пресечения Чалику избрали в феврале. На домашнем аресте настаивал прокурор, защита же просила о запрете определенных действий. Сам фигурант в ходе заседания сообщил, что вину не признает.
По версии следствия, Чалик будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.