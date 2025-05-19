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На Башкирию надвигается штормовой ветер

Порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 60% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие сутки испортится погода. Об опасных явлениях жителей республики предупреждает МЧС региона. По словам спасателей, населению следует готовиться к грозовым фронтам и усилению ветра.

— Сегодня и завтра, 20 мая, местами возможны грозы. Скорость ветра достигнет 17−22 метров в секунду, — говорится в экстренном сообщении. Также МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: в ночные и утренние часы она снизится до 500−1000 метров.

Температурный фон в ближайшие дни останется в пределах сезонных норм: ночные показатели составят +8…+13°С, дневные — +15…+20°С.

В МЧС рекомендуют жителям республики учитывать прогноз погоды при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе. В случае ухудшения метеоусловий следует избегать нахождения под деревьями и возле металлических конструкций во время грозы.