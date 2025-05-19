На Башкирию надвигается штормовой ветер

— Сегодня и завтра, 20 мая, местами возможны грозы. Скорость ветра достигнет 17−22 метров в секунду, — говорится в экстренном сообщении. Также МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: в ночные и утренние часы она снизится до 500−1000 метров.