Как перенести все данные со старого телефона Android на новый и не потерять файлы

Использование облачного хранилища помогает сохранить личные файлы и при необходимости скачать их на новое устройство. Чаще всего для переноса фото и видео выбирают Google Фото или Google Диск — при синхронизации снимки со старого телефона автоматически появятся на новом, если войти в тот же аккаунт. Аналогично работают Яндекс. Диск и Dropbox: загрузите файлы из старого телефона в облако и скачайте на новом.