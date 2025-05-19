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В Тольятти в парковый комплекс имени Сахарова завезли агробеспилотник С-80

Дрон мощностью 2,6 киловатт в час весит 45 килограммов. Теперь на него можно взглянуть в местном музее.

Дрон мощностью 2,6 киловатт в час весит 45 килограммов. Теперь на него можно взглянуть в местном музее.

Беспилотник в парковый комплекс имени Сахарова в Тольятти передали представители компании «Транспорт Будущего». Устройство может обрабатывать до 18 гектаров земли в час. Распыляет восемь литров (емкость — 40) в минуту.

Время полета — 20 минут. Еще 10 уйдет на зарядку.

Ранее писали, что самарские разработки в сфере беспилотной авиации используют в Узбекистане.

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