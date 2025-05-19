Суд продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сообщили РИА Новости в суде.
«Солиеву Умеджону, Медову Хусену, Лутфуллои Назримаду, Шарипзоде Зоиру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа», — рассказали в суде.
До этого Мосгорсуд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.