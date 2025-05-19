В Севастополе 24 мая не будут продавать алкоголь

Из-за проведения последних звонков в субботу, 24 мая, в Севастополе будет действовать ограничение на продажу алкоголя в магазинах.
Нарушение запрета повлечет административную ответственность. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 000 до 40 000 рублей. Юридических — от 100 000 до 300 000 рублей. Также возможна конфискация алкогольной продукции.
Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции предприятиями общественного питания и сельскохозяйственными производителями.