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В Севастополе 24 мая не будут продавать алкоголь

Продажу алкоголя ограничат из-за проведения в школах «Последних звонков».

Источник: Комсомольская правда

Из-за проведения последних звонков в субботу, 24 мая, в Севастополе будет действовать ограничение на продажу алкоголя в магазинах.

Нарушение запрета повлечет административную ответственность. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 000 до 40 000 рублей. Юридических — от 100 000 до 300 000 рублей. Также возможна конфискация алкогольной продукции.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции предприятиями общественного питания и сельскохозяйственными производителями.