В Иркутске появится бюст выдающегося промышленника Александра Ежевского

— Сегодня имя советского государственного деятеля уже носит Иркутский аграрный университет. Александр Александрович был примером целеустремленности, преданности делу и стране. Уверен, будущие инженеры, которые получают высшее образование в ИРНИТУ, иркутяне и гости областного центра по достоинству оценят реализацию такой инициативы, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.