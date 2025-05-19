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В Иркутске появится бюст выдающегося промышленника Александра Ежевского

Его планируют установить на территории ИРНИТУ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На территории ИРНИТУ планируют установить памятник Александру Ежевскому — легендарному руководителю, Герою Социалистического Труда и первому директору Иркутского радиозавода. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, инициатива принадлежит почетному гражданину города Виктору Бронштейну, который подчеркивает особую связь Ежевского с политехническим университетом — именно здесь начинался его профессиональный путь.

— Сегодня имя советского государственного деятеля уже носит Иркутский аграрный университет. Александр Александрович был примером целеустремленности, преданности делу и стране. Уверен, будущие инженеры, которые получают высшее образование в ИРНИТУ, иркутяне и гости областного центра по достоинству оценят реализацию такой инициативы, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

Проект уже получил поддержку руководства вуза, общественных организаций и ветеранского сообщества.