В Узбекистане начнут следить за лифтами через QR-код

На фоне этих тревожных сообщений в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства дали официальный комментарий. Чиновники сообщили, что с 1 мая в стране запущена цифровая система контроля под названием «Безопасный лифт».
Теперь каждый лифт в Узбекистане будет внесён в специальную электронную платформу. Каждому лифту присвоят уникальный QR-код, содержащий всю информацию о его состоянии.
Этот QR-код должны будут разместить в кабине лифта на видном месте, чтобы любой житель мог его отсканировать.
После сканирования пользователь получит доступ к следующим данным: кто установил лифт, какая компания его обслуживает, дата последнего технического осмотра, год установки, а также другие сведения.
Запуск платформы «Безопасный лифт» откроет новые возможности для контроля и управления состоянием лифтового оборудования в стране. С её помощью удастся сделать сферу эксплуатации лифтов более прозрачной, обеспечить постоянный мониторинг технического состояния и оперативно реагировать на возникающие проблемы до того, как они приведут к серьёзным последствиям. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для обслуживающих организаций выполнять свою работу добросовестно, ведь теперь за их действиями смогут следить не только контролирующие органы, но и сами жильцы.
По словам представителей Минстроя, в ближайшем будущем через платформу «Безопасный лифт» можно будет в реальном времени отслеживать состояние всех лифтов в стране. Однако точные сроки, когда QR-коды появятся во всех лифтах страны, чиновники пока не сообщили.