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В Узбекистане начнут следить за лифтами через QR-код

Vaib.uz (Узбекистан. 19 мая). В соцсетях набирают обороты сообщения от жителей, обеспокоенных частыми случаями застревания в лифтах. Люди жалуются, что нередко приходится вызывать сотрудников МЧС, чтобы выйти из застрявшей кабины. «Почему лифты так часто ломаются? Кто вообще их проверяет?» — спрашивают узбекистанцы.

Источник: Vaib.Uz

На фоне этих тревожных сообщений в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства дали официальный комментарий. Чиновники сообщили, что с 1 мая в стране запущена цифровая система контроля под названием «Безопасный лифт».

Теперь каждый лифт в Узбекистане будет внесён в специальную электронную платформу. Каждому лифту присвоят уникальный QR-код, содержащий всю информацию о его состоянии.

Этот QR-код должны будут разместить в кабине лифта на видном месте, чтобы любой житель мог его отсканировать.

После сканирования пользователь получит доступ к следующим данным: кто установил лифт, какая компания его обслуживает, дата последнего технического осмотра, год установки, а также другие сведения.

Запуск платформы «Безопасный лифт» откроет новые возможности для контроля и управления состоянием лифтового оборудования в стране. С её помощью удастся сделать сферу эксплуатации лифтов более прозрачной, обеспечить постоянный мониторинг технического состояния и оперативно реагировать на возникающие проблемы до того, как они приведут к серьёзным последствиям. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для обслуживающих организаций выполнять свою работу добросовестно, ведь теперь за их действиями смогут следить не только контролирующие органы, но и сами жильцы.

По словам представителей Минстроя, в ближайшем будущем через платформу «Безопасный лифт» можно будет в реальном времени отслеживать состояние всех лифтов в стране. Однако точные сроки, когда QR-коды появятся во всех лифтах страны, чиновники пока не сообщили.