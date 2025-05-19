В Узбекистане начнут следить за лифтами через QR-код

Запуск платформы «Безопасный лифт» откроет новые возможности для контроля и управления состоянием лифтового оборудования в стране. С её помощью удастся сделать сферу эксплуатации лифтов более прозрачной, обеспечить постоянный мониторинг технического состояния и оперативно реагировать на возникающие проблемы до того, как они приведут к серьёзным последствиям. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для обслуживающих организаций выполнять свою работу добросовестно, ведь теперь за их действиями смогут следить не только контролирующие органы, но и сами жильцы.