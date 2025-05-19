В Ростовской области за сбор некоторых грибов установили штраф до 1 млн рублей

Жителям Ростовской области напомнили, что за сбор краснокнижных грибов можно получить штраф до 1 млн рублей и до четырех лет лишения свободы. Соответствующая статья прописана в Уголовном кодексе России (ст. 260.1 УК РФ).
Напомним, о вводе особых требований для грибников на сайте «КП — Ростов-на-Дону» писали еще пару лет назад. Тогда сообщалось, что под запрет попали бернардовидный, глинисто-желтый и превосходный шампиньоны, а также серый подосиновик, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок и некоторые другие виды грибов.
Разрешалось собирать промысловые виды: рыжики, грузди, рядовики, сыроежки, моховики, белые, маслята, опята, вешенки и обыкновенные шампиньоны.
Теперь перед выездом за грибами лучше ознакомиться с обновленным изданием Красной книгой Ростовской области.
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