В Ростовской области за сбор некоторых грибов установили штраф до 1 млн рублей

Напомним, о вводе особых требований для грибников на сайте «КП — Ростов-на-Дону» писали еще пару лет назад. Тогда сообщалось, что под запрет попали бернардовидный, глинисто-желтый и превосходный шампиньоны, а также серый подосиновик, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок и некоторые другие виды грибов.