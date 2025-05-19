Волжская вонь. Нижегородцы вновь жалуются на неприятный запах от реки

Что происходит с великой рекой в районе города-миллионника, разбирался nn.aif.ru.
Запах из форточки.
Ирина Тихонова ранним утром 18 мая проснулась от неприятного запаха канализации — он сквозил в открытое окно. Ирина живёт на улице Пролетарская, в двух шагах от Волжской набережной. «Вонь точно шла с реки, — уверена нижегородка. — А недавно мы с подругой гуляли по берегу и увидели на поверхности воды пенящиеся белые пятна непонятного цвета. В них ещё сгустки какие-то плавали. А в другой день пришли — чистая река».
О зловонии из Волги пишут в соцсетях встревоженные горожане с Мещеры. Подозрительные пятна на поверхности воды многие сняли на видео. В комментариях к постам жители Бора — города на противоположном берегу Волги — признаются: на их стороне возле реки дышать периодически тоже нечем.
Стойкий запах тухлых яиц и канализации вставал над Мещерой 17 апреля и 31 марта. При этом никаких официальных сообщений об утечках или ЧП на промышленных предприятиях Нижнего Новгорода в эти дни не поступало.
Правда, в этом районе уже долгое время перекладывают длинный канализационный коллектор вдоль Мещерского бульвара. Сложные работы идут без отключения коллектора от очистных сооружений сразу трёх районов заречной части Нижнего — Канавинского, Московского, Сормовского районов. «Нижегородский водоканал», которому принадлежит объект, ранее заявлял, что неприятный запах мог быть связан с промывкой и санацией коллектора.
Реконструируемый коллектор действительно продолжает отравлять людям жизнь на Мещерском бульваре, однако до Волги там далеко.
Нефть или химия?
Что уже не первый месяц происходит с Волгой в районе Мещеры? Экологи теряются в догадках. Странные пятна на водной глади могут быть остатками нефтепродуктов, которые постоянно выдавливаются из почвы в районе Бурнаковской низины, предположил директор экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. Земля на большую глубину загрязнена продуктами нефтехимии от работы нефтебаз ещё в советское время. При застройке низины нефтепродукты выделяются в реку.
«Проблема до сих пор не решена, — рассуждает Асхат Каюмов. — Пятна на воде от нефтепродуктов могут быть цветными, радужными при ярком солнце. Что касается зловония, выше микрорайона по течению реки расположены очистные сооружения Балахны и местного бумкомбината. Но если такие отходы попали бы в реку, они уже проплыли бы мимо Сормовского водозабора, и водоканал бы возмутился первым. Это же задача со звёздочкой: очистить канализационные воды до состояния питьевых!».
По словам Асхата Каюмова, возможно, речь идёт о незаконном разовом сливе нечистот, например, чёрными ассенизаторами. Но чтобы вонь стояла на всю Мещеру, слить надо сразу много таких специфических отходов.
Фактов слива отходов с туристических теплоходов в Волгу не фиксировалось уже очень много лет.
Может быть, вонь над Волгой и странные пятна на поверхности воды имеют естественное происхождение?
«Маловероятно, что причиной резкого появления и пропажи запаха сероводорода или аммиака над Волгой могли быть естественные причины — например, заболачивание Бурнаковской низины, — предполагает гидрогеолог Валерий Агафонов. — Если пятна на воде имеют пенящуюся структуру, то это не нефтепродукты, а химические вещества наподобие моющих средств. Я думаю, был факт незаконного слива в реку отходов, в том числе от предприятий, применяющих в производстве реагенты. За это надо наказывать, Волгу надо защищать!».
Официальной реакции на жалобы горожан пока не было.