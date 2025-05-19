Волжская вонь. Нижегородцы вновь жалуются на неприятный запах от реки

«Проблема до сих пор не решена, — рассуждает Асхат Каюмов. — Пятна на воде от нефтепродуктов могут быть цветными, радужными при ярком солнце. Что касается зловония, выше микрорайона по течению реки расположены очистные сооружения Балахны и местного бумкомбината. Но если такие отходы попали бы в реку, они уже проплыли бы мимо Сормовского водозабора, и водоканал бы возмутился первым. Это же задача со звёздочкой: очистить канализационные воды до состояния питьевых!».