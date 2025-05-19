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СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок

Дело завели после атаки ВСУ в курской Хомутовке, из-за которой пострадал ребенок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на гражданский автомобиль в поселке Хомутовка Курской области, в результате которой пострадала пятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн 11 мая сообщал, что в посёлке Хомутовка Хомутовского района украинский FPV-дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате этого пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и правой ноги. При этом родители, которые также находились в машине, не пострадали.

«Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, мама пострадавшей и сама девочка дали показания. По данным правоохранителей, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.