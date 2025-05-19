СК завел дело после атаки ВСУ на курский поселок

Врио губернатора региона Александр Хинштейн 11 мая сообщал, что в посёлке Хомутовка Хомутовского района украинский FPV-дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате этого пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и правой ноги. При этом родители, которые также находились в машине, не пострадали.