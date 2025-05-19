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В Омске ушел из жизни ветеран ВОВ Дмитрий Мелехин

Боец Великой Отечественной скончался на 99-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Омске не стало человека-легенды — ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Алексеевича Мелехина, кавалера боевых наград, почетного гражданина города Омска. Дмитрий Алексеевич скончался на 99-м году жизни. Об утрате в своем телеграмм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Дмитрий Мелехин ушел на службу 17-летним подростком из Большеречья. Полгода отучился в школе снайперов в Калачинске, оттуда — на фронт. Победу встретил в Берлине.

«Познакомился с ветераном три года назад, и все это время мы регулярно встречались: накануне 9 Мая и накануне дня его рождения. Буду помнить его, как очень светлого и душевного человека. Вечная память герою, добрая память достойному сыну Отечества», — написал Сергей Шелест.

Корреспонденту «КП Омск» тоже повезло встретится с Дмитрием Алексеевичем лично, 9 мая, в День Победы, у нас вышел большой материал об этом удивительном человеке. Прочесть его можно здесь.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича. Светлая память герою!

По данным на 9 мая в Омске оставалось 33 участника Великой Отечественной войны.