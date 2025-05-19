В Омске ушел из жизни ветеран ВОВ Дмитрий Мелехин

«Познакомился с ветераном три года назад, и все это время мы регулярно встречались: накануне 9 Мая и накануне дня его рождения. Буду помнить его, как очень светлого и душевного человека. Вечная память герою, добрая память достойному сыну Отечества», — написал Сергей Шелест.