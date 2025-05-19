Сложные операции на пищеводе теперь можно делать в Нижнем Новгороде

Об этом сообщил главный редактор издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале «Бокал прессека».
Приволжский окружной медицинский центр (ПОМЦ) ФМБА России начал проводить минимально инвазивные эндоскопические вмешательства для пациентов, у которых диагностированы:
- ахалазия кардии — состояние, характеризующееся затрудненным глотанием и последующим чувством комка в горле;
- дивертикул Ценкера — выпячивание в виде мешочка на задней стенке глотки;
- аденома фатерова сосочка — редкое новообразование в месте соединения желчных и панкреатических протоков.
Ранее эндоскопические операции при таких заболеваниях проводились лишь в столичных клиниках, а в Нижегородской области применялись традиционные полостные операции, отличающиеся высокой травматичностью. Алексей Никонов отметил, что для нижегородских пациентов лечение предоставляется бесплатно. Операции в ПОМЦ осуществляются в рамках федеральных квот.