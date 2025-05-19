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Сложные операции на пищеводе теперь можно делать в Нижнем Новгороде

Жителям Нижнего Новгорода, страдающим от тяжелых болезней пищевода, теперь доступно лечение в своём регионе, без необходимости ехать в Москву.

Об этом сообщил главный редактор издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале «Бокал прессека».

Приволжский окружной медицинский центр (ПОМЦ) ФМБА России начал проводить минимально инвазивные эндоскопические вмешательства для пациентов, у которых диагностированы:

  • ахалазия кардии — состояние, характеризующееся затрудненным глотанием и последующим чувством комка в горле;
  • дивертикул Ценкера — выпячивание в виде мешочка на задней стенке глотки;
  • аденома фатерова сосочка — редкое новообразование в месте соединения желчных и панкреатических протоков.

Ранее эндоскопические операции при таких заболеваниях проводились лишь в столичных клиниках, а в Нижегородской области применялись традиционные полостные операции, отличающиеся высокой травматичностью. Алексей Никонов отметил, что для нижегородских пациентов лечение предоставляется бесплатно. Операции в ПОМЦ осуществляются в рамках федеральных квот.