Сложные операции на пищеводе теперь можно делать в Нижнем Новгороде

Ранее эндоскопические операции при таких заболеваниях проводились лишь в столичных клиниках, а в Нижегородской области применялись традиционные полостные операции, отличающиеся высокой травматичностью. Алексей Никонов отметил, что для нижегородских пациентов лечение предоставляется бесплатно. Операции в ПОМЦ осуществляются в рамках федеральных квот.