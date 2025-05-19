Ожирением страдает каждый четвертый свердловчанин

В Свердловской области ожирением страдает около 25% жителей. Об этом заявили эксперты в ходе паблик-тока, посвященного проблеме лишнего веса.
«Ожирение — эпидемия XXI века. Мурашко постоянно повторяет этот тезис, очень печальная статистика. В Свердловской области среди взрослых, прошедших диспансеризацию в 2024 году, избыточная масса тела у 25%. На самом деле ситуация может быть хуже», — отметила модератор мероприятия Марина Рыкова.
В Минздраве сообщили, что в России ожирением страдают 20,6% мужчин и 27,4% женщин. В Госдуме предложили давать людям с избыточным весом скидки на посещение спортзалов.