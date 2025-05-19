«Эмоций никаких»: полузащитник «Крыльев» Дмитриев оценил встречу со «Спартаком»

20-летний футболист подчеркнул: в матче с москвичами «все сложилось максимально плохо» для волжан.
Самарские «Крылья Советов» принимали столичный «Спартак» 18 мая. Проиграли со счетом 0:2, играя вдевятером. Поле покинули Гленн Бейл на 10-й минуте и Фернандо Костанца на 50-й.
«Эмоций никаких. Два удаления, два гола. Все сложилось максимально плохо. Но начали-то матч хорошо, были атаки, а потом нас оказалось меньше, их — больше. Им стало легче нас вскрывать», — объяснил Игорь Дмитриев.
Считает, что второй «горчичник» Костанце — спорный. Отдельно в разговоре с журналистом Metaratings.ru высказался о первом, необычном, голе москвичей. С рикошета отличился Шаби Мангаш.
«Мне казалось, мяч мимо летит. Но идеально для соперника залетел», — заявил Дмитриев.
Недавно сообщали, что защитника «КС» Бейла пригласили на заседание контроль-дисциплинарного комитета РФС после красной карточки.
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