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«Эмоций никаких»: полузащитник «Крыльев» Дмитриев оценил встречу со «Спартаком»

20-летний футболист подчеркнул: в матче с москвичами «все сложилось максимально плохо» для волжан.

20-летний футболист подчеркнул: в матче с москвичами «все сложилось максимально плохо» для волжан.

Самарские «Крылья Советов» принимали столичный «Спартак» 18 мая. Проиграли со счетом 0:2, играя вдевятером. Поле покинули Гленн Бейл на 10-й минуте и Фернандо Костанца на 50-й.

«Эмоций никаких. Два удаления, два гола. Все сложилось максимально плохо. Но начали-то матч хорошо, были атаки, а потом нас оказалось меньше, их — больше. Им стало легче нас вскрывать», — объяснил Игорь Дмитриев.

Считает, что второй «горчичник» Костанце — спорный. Отдельно в разговоре с журналистом Metaratings.ru высказался о первом, необычном, голе москвичей. С рикошета отличился Шаби Мангаш.

«Мне казалось, мяч мимо летит. Но идеально для соперника залетел», — заявил Дмитриев.

Недавно сообщали, что защитника «КС» Бейла пригласили на заседание контроль-дисциплинарного комитета РФС после красной карточки.

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