Пожизненно осужденный маньяк Лендьел пытается освободиться после 31 года в колонии

«К каждому нужно подходить индивидуально. Даже на пожизненном участке можно наказывать по-разному. Для кого-то самым тяжелым стало бы одиночное заключение, кому-то в тягость находиться в общей камере. У каждого, кто всерьез занят религией, должен быть духовный наставник. Иначе запросто можно сойти с ума. У меня такой человек есть, и я ему очень благодарен. Мы с ним ведем регулярную переписку. Он морально поддерживает и относится ко мне лучше, чем я этого заслуживаю», — сказал Лендьел в интервью Pravda.Ru.