В Советской Молдавии детей не защищали: Где проводили время пионеры и комсомольцы Кишинева 50 лет назад

В Кишиневе, кроме городского и республиканского дворцов пионеров и школьников, были еще и районные. Плюс к этому — известные молодежные центры и дворцы отдельных крупных предприятий и организаций (как, к примеру, Дворец железнодорожников или профсоюзов).
«Комсомолка» выяснила, какие дворцы и центры Кишинева были особенно популярными у школьников в советское время.
Дворец пионеров и школьников в Фонтанном переулке. Фото: из архива И. Воршевой.
Дворец пионеров в Фонтанном переулке.
Одно из любимых школьниками мест — в Фонтанном переулке (сегодня — ул. В. Микле), 8-А, там располагался Городской дворец пионеров и школьников с 1982 по 1988 гг. Это здание примыкает к бывшей 15-й школе, в настоящее время — лицей имени Михаила Коцюбинского.
Дом пионеров на Киевской.
После войны в здании бывшего лицея Дадиани по адресу ул. Киевская (сегодня — 31 Августа), 115, расположился Центральный Комитет Компартии Молдавии. Там даже с 1950-го по 1952-й сам Леонид Ильич Брежнев кабинет занимал. Чуть позже часть здания отдали под Дворец пионеров. И какое-то время дети делили особнячок с партийными руководителями. Именно в этом Дворце пионеров первоначально располагалась знаменитая студия мультипликационного фильма «Флоричика», основанная в 1967-м. В 1976-м специально для руководства партии построили здание на ул. Ленина (бул. Штефана чел Маре), и весь особняк на Киевской отошел музею компартии. Дворец пионеров переехал.
Несколько лет пионеры делили здание с ЦК Компартии на ул. Киевской. Фото: соцсети.
Дворец пионеров в усадьбе Турмакина.
Красивых старинных зданий по адресу: бул. Штефана чел Маре, 160 (на углу квартала, где располагается министерство сельского хозяйства), больше нет. Их снесли в августе 2005-го. Причем вечером особняки еще были, а наутро — чистая площадка. Это были памятники архитектуры и истории национального значения — усадьбы Теодосиу и Турмакина. Именно в особняке Турмакина и располагался долгое время Дворец пионеров.
Усадьбу на бул. Штефана чел Маре снесли за одну ночь. Фото: соцсети.
Дворец пионеров на улице Искра.
К счастью, это здание сохранилось. Сегодня небольшую часть занимает художественная галерея, остальные площади пустуют. Бывшая Женская Земская гимназия на улице Подольской (улица Искра, в настоящее время — Букурешть), угол А. Пушкина, в советское время занимал Дворец пионеров.
К зданию Общества «Знание» примыкал Дворец пионеров. Фото: соцсети.
Дворец профсоюзов.
Дворец культуры профсоюзов был возведен в 1971 году, заняв площадь 6 тысяч кв.м. В этом здании прошли сотни, а может, тысячи мероприятий, работали кружки. После развала СССР во Дворце профсоюзов еще устраивали КВНы и выступления артистов, была дискотека, но часть здания уже занимали коммерческие структуры, например, восточный ресторан.
В 2015-м году здание продали коммерческой структуре за 41 миллион леев (около 2 млн. евро). А в 2018-м году Дворец снесли. Знаменитое мозаичное панно аккуратно сняли специалисты — художники и реставраторы. Его сохранили, вскоре оно будет вновь установлено в городе. Ели тоже «сохранили» — выкопали и пересадили в один из детских садов города. А вот на месте Дворца профсоюзов будет крупный торговый центр.
Таким был Дворец профсоюзов в советское время. Фото: соцсети.
Дворец культуры железнодорожников.
Дворец культуры железнодорожников уникален. Хотя бы тем, что не превратился в коммерческий центр, не был снесен, и до сих пор в нем проводят различные мероприятия, снимают по льготным тарифам студии артисты и творческие коллективы. Мало того, внутри Дворца — настоящий зимний сад с высоченными пальмами и другими растениями.
Дворец был построен в 1980-м, по адресу — ул. Тимошенко, 2. Это кинозал на 380 мест, 13 комнат для кружков, 2 библиотеки, 2 спортзала. В 1983-м во Дворце работали 40 любительских коллективов, кружков и секций, 4 народных университета. Занимались в кружках 1500 человек, половина из них — дети.
Дворец культуры железнодорожников, 1980-е. Фото: соцсети.
Молодежный центр им. Гагарина.
Располагался на улице Керченская, 7. Открылся Центр в 1972-м. Это был обширный комплекс, в котором располагались залы на 800 и 400 мест, балетный и спортивный залы, комнаты для работы творческих коллективов, гостиница, библиотека, выставочный зал, ресторан, кафе-бар. В молодежном центре регулярно проводили дискотеки.
Молодежный центр им. Гагарина. Фото: соцсети.
В 1990-х в молодежном центре открылся знаменитый ночной клуб Mals.
Сегодня этот комплекс обнесен высоким забором. Здания Центра представляют собой жалкое зрелище: они давно заброшены. Скорее всего, там что-то собираются строить. Кстати, отлично сохранилась, несмотря на разруху, мозаика на тему космоса на стене здания.
В здании молодежного центра располагалось бюро международного молодежного туризма «Спутник» (создано в 1968 г.).
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