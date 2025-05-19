В Советской Молдавии детей не защищали: Где проводили время пионеры и комсомольцы Кишинева 50 лет назад

После войны в здании бывшего лицея Дадиани по адресу ул. Киевская (сегодня — 31 Августа), 115, расположился Центральный Комитет Компартии Молдавии. Там даже с 1950-го по 1952-й сам Леонид Ильич Брежнев кабинет занимал. Чуть позже часть здания отдали под Дворец пионеров. И какое-то время дети делили особнячок с партийными руководителями. Именно в этом Дворце пионеров первоначально располагалась знаменитая студия мультипликационного фильма «Флоричика», основанная в 1967-м. В 1976-м специально для руководства партии построили здание на ул. Ленина (бул. Штефана чел Маре), и весь особняк на Киевской отошел музею компартии. Дворец пионеров переехал.