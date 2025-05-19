Дубль «Акрона» разошелся ничьей с «Оренбургом-2» в матче Второй лиги Б 18 мая

Во втором тайме никому забить не удалось. «Акрон-2» идет на 11-м месте в таблице с четырьмя очками. Ранее уступил «Носте» из Новотроицка с разницей в два гола на выезде — 1:3 (12+). Впереди — встреча со второй командой «Рубина» (12+).