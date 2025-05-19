Авария на сетях обесточила часть Симферополя 19 мая

Более трех десятков улиц Симферополя и часть пригорода остались без электричества из-за аварии на электросетях в понедельник, 19 мая, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».
Электричества нет на улицах Луговая, Буденного, Селиванова, Федотова, Грибоедова, Дачная, Киевская, Рубцова, Кечкеметская, Скалистая, Малореченская, Зуйская, Пригородная, Карьерная, Виноградная, Смирнова, Левкина, Партизанская, Острякова и Бородина. Обесточены переулки Ветеринарный, Песчаный, Зуйский и Ливенский, а также проспект Победы, проезд Скалистый и прилегающие улицы. Нет электричества в сельскохозяйственном кооперативе и в садоводческом товариществе «Дружба».
Энергетики работают на месте аварии и планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.