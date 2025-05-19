Авария на сетях обесточила часть Симферополя 19 мая

Электричества нет на улицах Луговая, Буденного, Селиванова, Федотова, Грибоедова, Дачная, Киевская, Рубцова, Кечкеметская, Скалистая, Малореченская, Зуйская, Пригородная, Карьерная, Виноградная, Смирнова, Левкина, Партизанская, Острякова и Бородина. Обесточены переулки Ветеринарный, Песчаный, Зуйский и Ливенский, а также проспект Победы, проезд Скалистый и прилегающие улицы. Нет электричества в сельскохозяйственном кооперативе и в садоводческом товариществе «Дружба».