В Ростовской области на время экзаменов усилят меры безопасности

Из сообщения следует, что все экзаменационные пункты оснастили стационарными и переносными металлодетекторами, а также системами online-видеонаблюдения и подавления сигналов подвижной связи. Кроме того, во время экзаменов усилят меры безопасности и охрану общественного порядка, организуют квалифицированное медицинское сопровождение.