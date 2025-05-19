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Ученые Ростовской области ожидают сокращение рыбы в Азовском море к 2030 году

В Азовском море ожидается сокращение количества леща, судака и тарани.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Ростовской области считают, что уже к 2030 году или несколько позже повышение солености Азовского моря существенно повлияет на количество леща, судака и тарани. В частности, об этом говорят в Азово-Черноморском филиале «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

При этом ожидается не только сокращение отдельных полупроходных видов рыб, но и увеличение количества хамсы, камбалы и пиленгаса.

По оценкам ученых, еще пару лет назад в Азовском море фиксировали рекордный показатель солености — до 15 промилле. Уровни солености Азовского и Черного морей практически сравнялись в предыдущие годы.

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