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Студенты Политеха одержали победу в региональном баскетбольном турнире

16 мая 2025 года в спорткомплексе СамГТУ в финале Кубка Федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд памяти И.

16 мая 2025 года в спорткомплексе СамГТУ в финале Кубка Федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд памяти И. Г. Азарова мужская и женская сборные Политеха одержали победы над соперниками из Самарского университета.

СамГТУ победил со счетом 101:63. Анастасия Точилина набрала 14 очков, 13 подборов и отдавшая 10 передач. Она была признана MVP турнира. Женскую команду тренирует Ольга Костромина.

Мужская сборная Политеха победила со счетом 116:48. Лучшими игроками мужской команды признаны Илья Зайцев (форвард), Глеб Лущан (центровой) и Дмитрий Вертинский (MVP). Мужскую команду тренируют Алексей Гордеев и Виктор Самсонов.

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