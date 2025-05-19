Студенты Политеха одержали победу в региональном баскетбольном турнире

16 мая 2025 года в спорткомплексе СамГТУ в финале Кубка Федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд памяти И. Г. Азарова мужская и женская сборные Политеха одержали победы над соперниками из Самарского университета.
СамГТУ победил со счетом 101:63. Анастасия Точилина набрала 14 очков, 13 подборов и отдавшая 10 передач. Она была признана MVP турнира. Женскую команду тренирует Ольга Костромина.
Мужская сборная Политеха победила со счетом 116:48. Лучшими игроками мужской команды признаны Илья Зайцев (форвард), Глеб Лущан (центровой) и Дмитрий Вертинский (MVP). Мужскую команду тренируют Алексей Гордеев и Виктор Самсонов.
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