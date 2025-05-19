Митволь выкупил дом на острове в Дубае после попытки его хищения

Ранее прокуратура Красноярского каря сообщала, что в 2022 году группа лиц изготовили поддельные паспорта и нотариальную доверенность на 67-летнюю арбитражную управляющую из Ярославской области от имени Митволя, который в то время находился в СИЗО по делу о хищении 954 миллионов рублей при строительстве метро. Доверенность позволяла распоряжаться средствами на банковских счетах и недвижимым имуществом Митволя в Дубае. Используя фальшивые документы, в 2023 году женщина совместно с сообщниками выехала в Дубай, откуда незаконно перевела со счетов потерпевшего около 112 миллионов рублей. Получив доступ к банковской информации, злоумышленники также пытались продать принадлежащую Митволю недвижимость стоимостью 245 миллионов рублей на острове Пальма Джумейра.