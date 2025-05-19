Диктатор красоты: умер балетмейстер Юрий Григорович

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Его отец, Николай Евгеньевич Григорович, работал бухгалтером, а мать, Клавдия Альфредовна Розай, вела домашнее хозяйство. В юности занимавшаяся балетом, но оставившая сцену ради семьи, она и приучила Юрия к театру. Ее брат, дядя будущего балетмейстера Георгий Розай, был солистом Императорского Мариинского театра. Балет Юрий полюбил сразу и очень скоро уже не представлял для себя иного будущего, кроме сцены. В 10 лет он перешел из обычной школы в прославленное Ленинградское хореографическое училище и очень скоро оказался на большой сцене. Уже после первого года учебы он стал выступать в детских эпизодах балета «Щелкунчик» на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр), а в 1940-м в группе лучших учеников училища танцевал на сцене Большого театра перед руководителями СССР.