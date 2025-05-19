Диктатор красоты: умер балетмейстер Юрий Григорович

На 99-м году жизни скончался Юрий Григорович — великий балетмейстер, автор редакций практически всех значительных классических балетов, составивших основу репертуара Большого театра и славу советской балетной школы, человек, изменивший не только российский, но и мировой балет. Основные вехи биографии выдающегося хореографа вспоминают «Известия».
С детства на сцене.
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Его отец, Николай Евгеньевич Григорович, работал бухгалтером, а мать, Клавдия Альфредовна Розай, вела домашнее хозяйство. В юности занимавшаяся балетом, но оставившая сцену ради семьи, она и приучила Юрия к театру. Ее брат, дядя будущего балетмейстера Георгий Розай, был солистом Императорского Мариинского театра. Балет Юрий полюбил сразу и очень скоро уже не представлял для себя иного будущего, кроме сцены. В 10 лет он перешел из обычной школы в прославленное Ленинградское хореографическое училище и очень скоро оказался на большой сцене. Уже после первого года учебы он стал выступать в детских эпизодах балета «Щелкунчик» на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр), а в 1940-м в группе лучших учеников училища танцевал на сцене Большого театра перед руководителями СССР.
После начала войны училище эвакуировали в Кострому, а затем — в Молотов (ныне Пермь). Именно там в 1942 году Григорович вышел на сцену в премьерной постановке «Гаянэ» Арама Хачатуряна, прошедшей на сцене Молотовского театра оперы и балета. После окончания войны училище вновь вернулось в Ленинград, где Григорович, выпустившись с отличными рекомендациями, был принят в балетную труппу Кировского театра. Исполнял он, в основном, гротескные и характерные роли: режиссеры по достоинству оценили не только танцевальный талант Григоровича, но и его артистизм.
Очень скоро Григорович заинтересовался не только танцами, но и постановкой спектаклей. В 1947 году он впервые выступил в роли режиссера, поставив балет «Аистенок» на сцене ленинградского ДК имени А. М. Горького. На тот момент ему едва исполнилось 20 лет. А вскоре он выпустил еще две постановки: «Славянские танцы» на музыку Антонина Дворжака, «Семеро братьев» на музыку Александра Варламова.
Новатор балета.
Талант Григоровича-балетмейстера очень скоро заметили в его собственной труппе, и его начали привлекать к постановкам танцев в оперных спектаклях. В 1957-м ему впервые дали возможность для собственной постановки на сцене Кировского театра: первым на прославленной сцене стал для Григоровича балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок». Дебют прогремел в балетном мире: молодой хореограф сумел совместить в ней традиционный балетный симфонизм с характерным для советской танцевальной школы драматизмом, тем самым сказав с ленинградской сцены новое слово не только в советском, но и в мировом балетном искусстве.
Над «Каменным цветком» Григорович работал вместе с художником-постановщиком Симоном Вирсаладзе. Это стало началом многолетнего плодотворного сотрудничества двух творцов. Вирсаладзе занимался художественными решениями для балетов Григоровича в Ленинграде, а позже — и в Москве. Именно он во многом стоял у истоков обновленной эстетики Большого театра в позднюю советскую эпоху — годы мировой славы советского балета.
Карьера Григоровича-балетмейстера быстро шла в гору. В 1961 году он стал балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, проработав на этой должности три года. А в 1964-м хореограф получил предложение, отказаться от которого не смог бы никто — занять пост руководителя балетной труппы Большого театра. Григорович согласился — и переехал в столицу.
С собой из Ленинграда Григорович перевез уже поставленные им в кировском театре балеты «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Легенда о любви». Вскоре к ним добавились новые постановки — «Щелкунчик» на музыку Чайковского и «Спартак» на музыку Хачатуряна. Они на долгие годы завоевали огромную популярность не только в СССР, но и в других странах.
Народный артист России Николай Цискаридзе:
Этот выдающийся человек возглавлял балетную труппу Большого театра в течение 34 сезонов. Это колоссальная и нагрузка, и ответственность, а в принципе — это эпоха. Во все драматичные и критичные вехи нашей страны, по центральному телевидению показывали балет «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича с потрясающим составом, с Натальей Бессмертновой и Александром Богатыревым. К сожалению, для многих простых людей, которые, может быть, жили очень далеко от Москвы, не могли себе даже представить, что существует Большой театр, что существует такое искусство, критические моменты истории ассоциируются именно с этими кадрами.
Впереди планеты всей.
За тридцать с лишним лет руководства балетной труппой Большого театра Юрий Григорович поставил на его сцене 15 балетов — оригинальных танцевальных постановок и режиссерских версий мировой классики. Среди них — «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева, «Ангара» Андрея Эшпая, «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Жизель» Адольфа Адана, «Баядерка» Людвига Минкуса. С ними балетная труппа Большого театра побывала на гастролях во многих странах, неизменно вызывая восторг зрителей.
Юрий Григорович был жестким руководителем. Недовольные этим участники балетной труппы нередко обвиняли его в диктаторстве, а Арам Хачатурян называл режиссера «гениальным хореографом с плохим характером». Сам Григорович не скрывал, что жесток и требователен к подчиненным, но при этом был уверен, что иначе невозможно создавать талантливые спектакли. «В любом деле должна быть дисциплина. Если ее нет, всё кончается», — говорил он в одном из интервью.
В 1980 Юрий Григорович стал балетмейстером-постановщиком церемоний открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве, а в 1985-м поставил художественно-спортивную программу для Всемирного фестиваля молодежи и студентов. До 1995 года Григорович оставался главой балетной труппы Большого. Впоследствии, уже будучи руководителем собственной труппы, ставил балетные спектакли в России и за рубежом. С 2008 года Григорович вернулся в Большой театр на пост штатного балетмейстера. Он продолжал работать до последних лет жизни. В 2016 году в Мариинском театре вышла авторская редакция балета «Каменный цветок», поставленная под руководством 90-летнего Григоровича. И в последующие годы маэстро продолжал участвовать в балетной жизни России, консультируя молодых хореографов.
Юрий Григорович скончался 19 мая в Москве, в Центральной клинической больнице.