Красноярец попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30»

Красноярский экоблогер, известный своими инициативами по посадке деревьев, был отмечен включением в рейтинг Forbes «30 до 30». В этот список попадают перспективные молодые специалисты, чей профессиональный успех был признан до достижения ими 30-летнего возраста.
Алексей Сибирский, экоактивист, организовавший масштабную высадку деревьев в Красноярске, занял место в категории «Социальные практики» авторитетного рейтинга Forbes «30 до 30».
Уроженец Бийска, Алексей, проживавший в том числе и в Красноярске, приобрёл известность во время пандемии, благодаря своим онлайн-трансляциям по уборке пляжей на Пхукете. В дальнейшем он переключился на восстановление лесных массивов, организуя посадки деревьев на территориях, пострадавших от пожаров и вырубок, а также проводя экологические акции как в России, так и за границей.
Организованное им волонтёрское движение 4planet активно сотрудничает с лесными хозяйствами Сибири и Алтая. Помимо этого, Алексей внедрил специальные конструкции, предназначенные для сбора мусора в реках Таиланда, Казахстана и Малайзии.