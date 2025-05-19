Красноярец попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30»

Уроженец Бийска, Алексей, проживавший в том числе и в Красноярске, приобрёл известность во время пандемии, благодаря своим онлайн-трансляциям по уборке пляжей на Пхукете. В дальнейшем он переключился на восстановление лесных массивов, организуя посадки деревьев на территориях, пострадавших от пожаров и вырубок, а также проводя экологические акции как в России, так и за границей.