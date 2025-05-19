На левом берегу Новосибирска отключат воду

В это время горожанам придется использовать чайники и тазики для поддержания гигиены.
Кроме того, жителям некоторых улиц Ленинского района придется ждать возвращения горячего водоснабжения до начала августа.
С 21 мая по 3 июня жители левого берега Новосибирска, включая Кировский и Ленинский районы, окажутся в числе тех, кто временно лишится горячей воды.
В это время горожанам придется использовать чайники и тазики для поддержания гигиены.
Кроме того, жителям некоторых улиц Ленинского района придется ждать возвращения горячего водоснабжения до начала августа.