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На левом берегу Новосибирска отключат воду

С 21 мая по 3 июня жители левого берега Новосибирска, включая Кировский и Ленинский районы, окажутся в числе тех, кто временно лишится горячей воды.

В это время горожанам придется использовать чайники и тазики для поддержания гигиены.

Кроме того, жителям некоторых улиц Ленинского района придется ждать возвращения горячего водоснабжения до начала августа.