Вышла вторая серия цикла «Казаки России»: «Вера»

В фильме рассказывают о монолитности казачества в служении Отечеству, о его неразрывной связи с российской культурой и традициями, где вера — это образ жизни. О том, как казаки поддерживают Русскую православную церковь, передают иконы, ставят поклонные кресты, создают походные храмы. О том, как молитва и чудотворные иконы оберегают казаков в бою и в мирной жизни.