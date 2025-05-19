Вышла вторая серия цикла «Казаки России»: «Вера»

Новая серия документального цикла погружает зрителей в духовную основу казачества. Вера всегда была не просто частью жизни, а ее фундаментом, помогая казакам выстоять, сохранить свои традиции.
В фильме рассказывают о монолитности казачества в служении Отечеству, о его неразрывной связи с российской культурой и традициями, где вера — это образ жизни. О том, как казаки поддерживают Русскую православную церковь, передают иконы, ставят поклонные кресты, создают походные храмы. О том, как молитва и чудотворные иконы оберегают казаков в бою и в мирной жизни.
Проект «Казаки России: Отечество, Вера, Традиции» в трех сериях рассказывает о развитии современного казачества от юга до Дальнего Востока, о сохранении традиций и служении Отечеству, в том числе в зоне специальной военной операции. Его съемки проходили в 13 субъектах Российской Федерации.
Цикл снят АНО «Лаборатория общественных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. (https://t.me/pfci_grants).
Серия в хорошем качестве (https://rutube.ru/video/0239d34772c9a3d66bda0c95df3f5607/).
Первую серию можно посмотреть по ссылке (https://t.me/vskoru/12002).