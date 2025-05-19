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Экс-спортдир «Лады» Р. Якубов все-таки перешел в московское «Динамо»

Рафик Хабибуллович определился с новым местом работы.

Рафик Хабибуллович определился с новым местом работы.

Он покинул «автозаводцев» в середине мая. В тольяттинской команде работал с 2023 года. Его сменил Сергей Гомоляко. Недавно нового специалиста представил гендиректор волжан Александр Харламов.

А на днях рассказывали, что экс-спортдиректор «Лады» может продолжить работу в московском «Динамо». В итоге клуб утвердил воспитанника казанского хоккея в должности спортивного директора.

«Буду прикладывать все усилия, чтобы команда еще больше процветала. Постараюсь максимально себя проявить на новом посту и делать все от себя зависящее для достижения ярких побед», — заявил Рафик Якубов.

Ранее игрок тольяттинской «Ладьи» Матвей Кривоножкин стал обладателем Кубка Будущего вместе со сборной России до 20 лет.

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