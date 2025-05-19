В Воронеже стартует реконструкция улицы Карла Маркса

В Воронеже начинаются работы по реконструкции пешеходного бульвара на улице Карла Маркса. Конкурсные процедуры завершились с опозданием. На сегодня мэрия уже подписала контракт с подрядчиком, на этой неделе он планирует приступить к работам. Реконструкция рассчитана на два года, поэтому горожанам придется смириться с временными неудобствами на бульваре.