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В Воронеже стартует реконструкция улицы Карла Маркса

Работы рассчитаны на два года.

Источник: Эскиз из телеграм-канала Вадима Кстенина

В Воронеже начинаются работы по реконструкции пешеходного бульвара на улице Карла Маркса. Конкурсные процедуры завершились с опозданием. На сегодня мэрия уже подписала контракт с подрядчиком, на этой неделе он планирует приступить к работам. Реконструкция рассчитана на два года, поэтому горожанам придется смириться с временными неудобствами на бульваре.

— Работа будет проводиться участками, — рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин. — Начнут от памятника Никитину в сторону улицы Фридриха Энгельса, потом возьмутся за участок от Энгельса до Никитинской и так далее.

Мэрия предварительно достигла договоренности с подрядчиком, чтобы максимальный объем работ он провел в этом году. По словам мэра, фирма при наличии у нее средств и возможностей может работать и с опережением графика.

— Подрядная организация нам хорошо знакома, — добавил Петрин. — В Воронеже она, например, проводила рекультивацию свалки на улице Землячки. Сейчас занята на второй стадии рекультивации. Надеемся, что и в случае благоустройства улицы К. Маркса фирма не подведет.

Контролировать работы по благоустройству бульвара будет управа Центрального района.