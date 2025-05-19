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Вынесен приговор по делу арбитражной управляющей из Красноярска, укравшей 112 миллионов рублей

На 5 лет отправил в колонию красноярский суд 67-летнюю Елену Магомедселимову, фигурантку дела о краже 112 млн рублей у бывшего главы КрасТИСИЗ Олега Митволя.

На 5 лет отправил в колонию красноярский суд 67-летнюю Елену Магомедселимову, фигурантку дела о краже 112 млн рублей у бывшего главы КрасТИСИЗ Олега Митволя.

По версии следствия, в 2022 году Магомедселимова работала арбитражной управляющей, когда Олег Митволь находился в СИЗО по обвинению в хищении около миллиарда рублей при проектировании метро Красноярска.

Магомедселимова, по версии следствия, действовала по наводке сына, а всего в преступлении участвовало четверо фигурантов. Было установлено, что мошенники изготовили поддельные документы на имя Митволя, по которым и были оформлены доверенности на арбитражного управляющего. По ним злоумышленники вытащили со счетов Митволя 5,5 млн дихрамов в банках ОАЭ.